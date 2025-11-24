مستشار ألمانيا يدعم منح أفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعمه للمطالب بمنح مقعدين دائمين لأفريقيا في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، في إطار المساعي الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي – أفريقيا في العاصمة الأنجولية لواندا، قال ميرتس اليوم الاثنين: "عندما يناقش مجلس الأمن الأزمات في أفريقيا ويتخذ القرارات بشأنها، فيجب أن تكون أفريقيا حاضرة على الطاولة".

وبرّر ميرتس مطلبه بالقول إن أوروبا وأفريقيا تمتلكان معًا أكثر من 40% من إجمالي الأصوات في الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "نمتلك معًا ثقل كبير. ولذلك يجب أن تكون أفريقيا ممثَّلة دوليًا بشكل أفضل، وبما يتناسب مع وزن هذا القارّة".

ويتكون مجلس الأمن الدولي حاليًا من 15 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويضم المجلس خمس مقاعد دائمة لخمس دول نووية ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وتتمتع هذه الدول بحق النقض (الفيتو)، وهذه الدول هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. أما بقية الدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة فتتناوب على المقاعد العشرة غير الدائمة كل عامين.

وستترشح ألمانيا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2027/2028.