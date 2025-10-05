قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إلى مستشفيات القطاع استقبلت 65 شهيدًا و153 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,139 شهيدًا و169,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم 13,549 شهيدًا و 57,542 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات شهيدين و30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,605 شهداء وأكثر من 19,124 إصابة.