مدرب حراس سيراميكا: تصدر الدوري؟ ما زلنا في بداية الطريق

أعرب مصطفى فتحي، مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا، عن إعجابه الكبير بشخصية محمد بسام، حارس مرمى الفريق، مؤكدًا التزامه واحترافيته منذ انضمامه للجهاز الفني الحالي.

وقال فتحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد:"فوجئت بشخصية محمد بسام عندما بدأت عملي في الجهاز الفني، فهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ويبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات اليومية."

وأضاف:"محمد بسام لا يقتصر دوره على التصدي للكرات فقط، بل يعد عنصرًا أساسيًا في بناء الهجمة وتحضير اللعب من الخلف، وهو ما يمنح الفريق ميزة تكتيكية مهمة."

وأوضح أن تمركز بسام في لقطة هدف محمد شحاتة في مباراة الزمالك كان سليمًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن تفاصيل الهدف لا تتحمل أي مسؤولية على الحارس.

وتابع فتحي:" لديّ ثقة كاملة في أن محمد بسام سيكون ضمن صفوف منتخب مصر، سواء في الفريق الأول أو المنتخب الثاني، خلال الفترة المقبلة، فهو يقدم أداءً ثابتًا ومميزًا."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لم يحقق أهدافه بعد رغم النتائج الإيجابية، قائلًا:"ما زلنا في بداية الطريق، وهدفنا هو الاستمرار على نفس المستوى وتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة."