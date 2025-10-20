جيش الاحتلال يعلن العودة مجددا لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، العودة مجددا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه "وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بدأ الجيش الإسرائيلي بتطبيق وقف إطلاق النار مجددا بعد انتهاكه من قبل حركة حماس"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مجددا جاء بعد "سلسلة من الضربات الإسرائيلية القوية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وزعم المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيرد بقوة على أي انتهاك له".

واتهمت إسرائيل، حركة حماس اليوم الأحد، بشن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة. وعلى إثر ذلك شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.