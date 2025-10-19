 حماس: وصول وفد إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأحد 19 أكتوبر 2025 8:21 م القاهرة
حماس: وصول وفد إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار


نشر في: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 8:14 م | آخر تحديث: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 8:14 م

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة اليوم.

وأوضحت الحركة في بيان عبر قناتها على تليجرام، أن الوفد في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

