حماس: وصول وفد إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة اليوم.

وأوضحت الحركة في بيان عبر قناتها على تليجرام، أن الوفد في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.