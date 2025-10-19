مسئولون إسرائيليون: غدا إعادة فتح المعابر واستئناف إيصال المساعدات لغزة

أفاد مراسل موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد، نقلا عن مسئولين إسرائيليين بأنه بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم التراجع عن قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف رافيد في منشور على حسابه بمنصة إكس، أن المسئولين الإسرائيليين أوضحوا أنه سيعاد فتح المعابر، وتستأنف إيصال المساعدات صباح غدا الاثنين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، زاعمة أن ذلك يأتي عقب خرق حركة حماس لوقف إطلاق النار في رفح بجنوب قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال غارات جديدة على ما وصفها بأنها أهداف لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وفقا لمحطة فرانس 24 الإخبارية.

واتهمت إسرائيل، حركة حماس بشن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.