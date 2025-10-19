أكسيوس: إسرائيل أبلغت مسبقا الولايات المتحدة بغاراتها على غزة

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إسرائيل أبلغت مسبقا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغارات التي تشنها على غزة من خلال مركز القيادة الأمريكي الذي يشرف على وقف إطلاق النار في القطاع.

وصرح مسئول أمريكي لأكسيوس بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أجريا اتصالا هاتفيا مع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسئولين آخرين للتنسيق ومناقشة الخطوات التالية.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على "الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس"، على حد تعبيره.

وتابع: "أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن التركيز يجب أن ينصب على عزل حماس، والتحرك بسرعة نحو إيجاد بديل لها في غزة بدلا من استئناف الحرب".

ومضى قائلا: "لا أحد يريد العودة إلى حرب شاملة"، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين يريدون أن يُظهروا لحماس أن هناك عواقب، دون تقويض اتفاق السلام"، على حد تعبيره.

كما صرح المسئول بأن "الثلاثين يوما المقبلة ستكون حاسمة"، مؤكدا "نحن الآن مسئولون عما يحدث في غزة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق. وسنتخذ القرارات".

وأوضح المسئول الأمريكي أن "اشتباكات اليوم الأحد هي بالضبط نوع الحوادث التي كانوا قلقين بشأنها وتوقعوها خلال الفترة الإنتقالية الحالية".

وقال مسئول أمريكي أخر إنه منذ زيارة الرئيس ترامب للمنطقة الأسبوع الماضي، اتخذت كل من حماس وإسرائيل إجراءات أثارت مخاوف بشأن المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، منوها بأن "حماس بدأت بإعادة بناء قوتها في غزة وشنت عمليات انتقاميةً داميةً ضد منافسيها". وتابع: "لا يزال الوضع متوترًا للغاية".

واتهمت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، حركة حماس بشن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة. وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.