 قاضية تمدد أمرا يحظر فصل موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 4:49 ص القاهرة
قاضية تمدد أمرا يحظر فصل موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 4:41 ص

 حظرت قاضية اتحادية في سان فرانسيسكو اليوم الثلاثاء على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصل الموظفين الاتحاديين خلال فترة الإغلاق الحكومي إلى أجل غير مسمى.

وأصدرت سوزان إيلستون قاضية المحكمة الإقليمية في سان فرانسيسكو أمرا قضائيا أوليا يمنع عمليات الفصل هذه بينما يستمر النظر في دعوى قضائية تطعن في فصلهم. وكانت قد أصدرت في وقت سابق أمرا تقييديا مؤقتا ضد عمليات شطب الوظائف كان من المقرر أن ينتهي سريانه غدا الأربعاء.

وقالت إيلستون، التي رشحها الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، إنها تعتقد أن الأدلة ستبين في نهاية المطاف أن عمليات الفصل الجماعي غير قانونية وتمثل تجاوزا للسلطة.

وشطبت الإدارة الجمهورية وظائف في قطاعي التعليم والصحة وغيرها تشير إلى أنها تحظى بتفضيل الديمقراطيين. كما أعلنت الإدارة أنها لن تستخدم ما يقارب 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ للاحتفاظ بمزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية حتى نوفمبر.


