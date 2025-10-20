سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بنجاح انتخابات 16 مجلسا بلديا في شرق وغرب وجنوب البلاد، معربة عن ارتياحها بإجراء العملية الانتخابية بـ"سلام ودون حوادث أمنية".

والسبت، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، انتهاء عملية الاقتراع، وبدء الفرز في انتخابات 16 مجلسا بلديا ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية، بنسبة مشاركة بلغت 68 بالمئة، مؤكدة تنفيذها بشكل "منظم وآمن".

وقالت البعثة، في بيان: "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باكتمال عملية الاقتراع بنجاح في 16 بلدية في شرق ووسط وجنوب ليبيا".

وأعربت عن "الارتياح بأن يوم الانتخابات سار بسلام ودون حوادث أمنية".

وأشادت بـ"جميع الناخبين على التزامهم بالعملية الديمقراطية، وهو ما تعكسه نسبة المشاركة الأولية البالغة 68 بالمئة التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وحثت البعثة، "الأطراف المعنية كافة على مراعاة نزاهة العملية وإتاحة المجال للمفوضية لإكمال فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية بشفافية كاملة" وفق البيان.

وفي 16 نوفمبر 2024، أنهت المفوضية المرحلة الأولى من الانتخابات على مستوى 58 بلدية من أصل 143.

ويومي 16 و23 أغسطس الماضي، أُجريت انتخابات المرحلة الثانية في 33 بلدية من بين 49 بلدية كان مفترضا أن تشملها.

لكن تأجلت الانتخابات بتلك المرحلة في 16 بلدية لأسباب أمنية، ليتم لاحقا ضمها إلى المرحلة الثالثة التي بدأت اليوم بهذه البلديات المؤجلة.

فيما تُجرى بقية انتخابات المرحلة الثالثة في 12 بلدية الاثنين.

ومن المرتقب أن تصدر المفوضية موعدا لانتخابات البلديات المتبقية (24 بلدية) حين اقتراب انتهاء ولاياتها، وفق ما صرح به مدير إدارة التوعية والتواصل بمفوضية الانتخابات خالد الموسي، للأناضول.

وتُجرى الانتخابات المحلية على مراحل نظرا لتفاوت مواعيد انتهاء ولايات المجالس البلدية، حيث تُدرج المجالس التي تنتهي ولايتها ضمن جدول الانتخابات المقبلة.

والسبت، قالت المفوضية إن نحو 96 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة تصويت، لاختيار 743 مترشحا ومترشحة وفق النظام المزدوج (القوائم/ الأفراد).

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والمعترف بها دوليًا، والأخرى برئاسة أسامة حماد المكلّفة من مجلس النواب وتتخذ من مدينة بنغازي مقرًا لها، وتسيطر على مناطق واسعة من الشرق والجنوب.

ويأمل الليبيون أن تمهد الانتخابات البلدية لاستئناف الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام والصراع على الشرعية المستمرة منذ أعوام.