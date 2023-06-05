كييف: هناك أعمال هجومية أوكرانية تدور حول مدينة باخموت المحتلة

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين، بأن الجيش الأوكراني يقوم بالعديد من "الأعمال الهجومية" في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت، التي تحتلها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على قناتها على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، إن باخموت كانت الساحة المركزية للقتال الحالي، وإن القوات الأوكرانية واصلت التقدم هناك على طول جبهة واسعة.

وأضافت ماليار، إن القوات الأوكرانية تمركزت عند بعض النقاط المهمة استراتيجيا، مؤكدة أن القوات المسلحة الروسية كانت في موقف دفاعي.

وبحسب ماليار، كان هناك أيضا قتال محلي في جنوب البلاد.

ولكن لم ترد أية معلومات أولية من روسيا.

وتدور معركة للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، مع خسائر فادحة. يشار إلى أن تعداد سكان باخموت في الأصل كان 70 ألف نسمة.

واستولت مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر على باخموت وأعلنت مؤخرا انسحابها، تاركة المدينة بالكامل تحت سيطرة قوات موسكو النظامية.

واعترف رئيس فاجنر، يفجيني بريجوزين، الذي نعت القيادة العسكرية الروسية بـ:"عدم الكفاءة"، مطلع الأسبوع بأن الأوكرانيين استولوا مرة أخرى على مواقع في باخموت.