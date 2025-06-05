ألمانيا: قلقون إزاء الفلسطينيين الذين لا يجدون طعاما ودواء في غزة

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن قلقه إزاء الفلسطينيين الذين لا يجدون الطعام والدواء في غزة، مجددا طلبه العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فاديفول مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، بعد محادثات جرت بينهما في العاصمة الألمانية برلين، الخميس.

وقال فاديفول: "أشعر بالقلق بشأن الناس في غزة الذين لا يجدون طعامًا أو دواءً".

وأضاف: "أناس يسيرون مسافات طويلة للوصول إلى نقاط توزيع المساعدات ويعودون خاليي اليدين، والأسوأ أنهم يُقتلون، وهذا يحدث بشكل متكرر جدا".

وذكر فاديفول، أن المساعدات في غزة ليست كافية، وأنه لهذا السبب، أكد اليوم لنظيره الإسرائيلي على طلبه العاجل بأن يتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، ودون قيود.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.