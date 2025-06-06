إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز المثير على حساب منتخب فرنسا بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب مرسيدس بنز أرينا، في مدينة شتوتجارت الألمانية، لحساب الدور نصف النهائي.

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة 22، ثم أضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 25، وأضاف لامين يامال الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف بيدري الهدف الرابع في الدقيقة 55 مباشرة.

وقلص مبابي النتيجة في الدقيقة 59 من ركلة جزاء كذلك، ثم عاد لامين يامال وسجل الخامس لصالح إسبانيا في الدقيقة 67، قبل أن يسجل منتخب فرنسا الهدف الثاني في الدقيقة 79 عن طريق البديل ريان شرقي، وسجل مدافع إسبانيا دانيال فيفيان الثالث لصالح فرنسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، ثم سجل راندال كولو مواني الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+3.

بهذا الفوز ضرب المنتخب الإسباني موعدًا في النهائي مع منتخب البرتغال، الذي تأهل بالأمس على حساب ألمانيا 2-1، فيما تلعب فرنسا ضد ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.