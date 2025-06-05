 برنامج الأغذية العالمي: 70 ألف طفل بغزة يعانون من سوء التغذية - بوابة الشروق
الخميس 5 يونيو 2025 7:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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برنامج الأغذية العالمي: 70 ألف طفل بغزة يعانون من سوء التغذية


نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 6:51 م

قال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مضيفا أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة.

وذكر البرنامج، اليوم الخميس، أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات.

يأتي ذلك في وقت تزداد فيه التحذيرات المحلية والدولية من تصاعد خطر المجاعة في قطاع غزة، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء.

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