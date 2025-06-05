ماذا قالت وسائل الإعلام عن مكالمة ترامب ونظيره الصيني؟

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضحت الوكالة أن ترامب هو من بادر بإجراء المكالمة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول محتوى النقاش بين الرئيسين.

من جهة أخرى، نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر في البيت الأبيض أن واشنطن ترى في هذه المحادثة خطوة ضرورية لاستئناف المفاوضات التجارية بين البلدين.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان البيت الأبيض عن احتمال إجراء ترامب مكالمة مع نظيره الصيني هذا الأسبوع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتوقعت وسائل إعلام أن المحادثة ستركز على الخلافات التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة في ظل تصاعد التوترات رغم الاتفاق المبدئي في مايو الماضي على تخفيض بعض الرسوم الجمركية.

وفي سياق منفصل، قال ترامب بعد اتصاله أمس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بوتين أكد بحزم أنه سيرد على الهجوم الأخير على المطارات".