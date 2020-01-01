عميد الفنون الجميلة بحلوان: طالبنا بإجراء تحقيق في واقعة تحرش شاب جديدة

قال الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إنه تلقى إشعارًا بوجود منشور من إحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تشير فيه إلى تعرضها للتحرش من أحد الطلاب المنتسبين للكلية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفتاة أوضحت أن الواقعة التي وقعت منذ أربع سنوات أثرت فيها بشكل سلبي، لافتًا إلى أنه طالب بإجراء تحقيق بعد العلم بالواقعة.

وتابع: «تحركنا في نفس الساعة للحصول على المعلومات»، قائلًا إنه ناشد المعنيين بالموضوع؛ الفتاة والفتيات الأخريات اللاتي تعرضن للتحرش، بالتوجه إلى مكتبه في التاسعة صباح الغد لاستقبال المذكرات الرسمية.

وأشار إلى تنسيق الجامعة مع مندوب الشؤون القانونية للتواجد أثناء استقبال الفتيات؛ لاستيفاء أركان الموضوع ومتابعة الأمر، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بالمستوى الإنساني أسوة بكل العناصر التعليمية والفنية.