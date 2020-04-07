الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في الإسكندرية ومطروح اعتبارا من السبت

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج شواطئ الدلتا والإسكندرية والعلمين ومطروح، اعتبارًا من السبت المقبل، منوهة أن ارتفاع الأمواج مستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الأمر يؤثر بشكل مباشر على المصطافين، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كبير من المشروبات والسوائل، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة أمر معتاد خلال فصل الصيف؛ نتيجة التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، قائلة إن تلك العوامل أدت إلى ارتفاع الحرارة أمس وأمس الأول بمعدل يصل إلى درجتين.

وذكرت أن الحرارة عادت إلى معدلاتها اعتبارًا من اليوم؛ لتتراوح العظمى المسجلة في الظل ما بين 34 إلى 35 على القاهرة الكبرى، قائلة إن الدرجة المحسوسة تتراوح ما بين 37 إلى 38 مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وتوقعت استمرار الأجواء المستقرة حتى يوم الاثنين المقبل، معقبة: «لم نتعرض حتى الآن لموجات ارتفاع كبيرة في الحرارة، لكن شهري يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف، ومن الطبيعي أن نشعر بارتفاع الحرارة».