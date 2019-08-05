ضبط المتهمين بسرقة أغطية بيارة الصرف الصحي بطنطا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط عامل وزوجته لقيامهما بسرقة غطاء بيارة صرف صحى مصنوع من "الزهر" بطنطا حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهمين أثناء ارتكابهما واقعة سرقة غطاء بيارة الصرف الصحى.

وأصدر اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تعليماته بتكثيف البحث عن المتهمين تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وفي أحدها تمكن ضباط البحث الجنائي بطنطا من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.