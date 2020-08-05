برلمانيون بريطانيون ينتقدون الأخطاء الفادحة للحكومة في التعامل مع جائحة كورونا

ذكر تقرير نشره مشرعون بريطانيون، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلادهم ارتكبت "أخطاء فادحة" في قراراتها بشأن الإجراءات الحدودية أثناء الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا، في حين فرضت مدينة اسكتلندية كبيرة اليوم الأربعاء، إغلاقا للحد من تفشي الفيروس.

وسردت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم سلسلة من الإخفاقات، وقدمت توصيات في التقرير بشأن تعامل الحكومة مع الأزمة.

وقال المشرعون إن الحكومة كانت "بطيئة في إدراك الخطر المتزايد لتفشي المرض مقارنة بدول أوروبية أخرى، خاصة إسبانيا".

وانتقدت اللجنة قرار الحكومة برفع إرشادات العزل الذاتي عن دول معينة في مارس لمدة ثلاثة أشهر، في وقت كانت تتخذ فيه دول أخرى إجراءات حدودية أكثر قوة.

وذكرت اللجنة أنه "مع الإجراءات المبكرة الأكثر قوة، كان من المحتمل أن يتباطأ تفشي الإصابة".

كما انتقدت اللجنة عدم الشفافية فيما يتعلق بالقرارات الحدودية، خاصة الإعادة المفاجئة لقواعد العزل الذاتي للمسافرين القادمين من إسبانيا في 25 يوليو.

وكتب المشرعون: "ينبغي أن تكون هناك تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع مثل هذه القرارات والإعلان عنها في المستقبل".

في غضون ذلك، قررت السلطات في اسكتلندا اعتبارا من اليوم الأربعاء إعادة فرض الإغلاق في مدينة أبردين بسبب ظهور سلسلة من الإصابات في المدينة.

وقالت نيكولا ستيرجن، رئيسة الحكومة المفوضة في اسكتلندا، إن الحانات والمطاعم في أبردين ستغلق الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) ، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى المدينة.

وأوضحت ستيرجن أن هناك 54 حالة إصابة وأشارت إلى عدم استبعاد انتقال العدوى محليا.

وسيسمح للأشخاص في المدينة الواقعة بشمال شرق اسكتلندا اعتبارا من، اليوم الأربعاء، بالتنقل بحد أقصى 8 كيلومترات حول مكان إقامتهم في أوقات فراغهم، وسيتعين عليهم تجنب زيارة منازل بعضهم البعض.

وأكد نائب رئيس شرطة اسكتلندا ويل كير أنه سيتم تسيير "دوريات إضافية في أبردين".

وقالت ستيرجن إن الإجراءات في أبردين سيتم تقييمها في غضون أسبوع، مضيفة أنه يمكن تمديد القيود.

وأضافت في مؤتمر صحفي "أن حكمنا الوقائي والحريص هو أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم الآن، وهو أمر صعب بدون شك، من أجل محاولة احتواء هذا التفشي ومنع المزيد من الضرر في وقت لاحق".