فنزويلا: نشكر تركيا ورئيسها على الوقوف إلى جانبنا بعد كارثة الزلزال

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أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى بلاده عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا يوم 24 يونيو الجاري.

وأكد خيل في تصريح لمراسل الأناضول، أن الدعم التركي لفنزويلا يحظى بتقدير كبير من قِبل شعب بلاده.

وأضاف قائلا: "نود أن نتوجه بالشكر إلى الحكومة التركية، وإلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى جميع أفراد فريق البحث والإنقاذ التركي المنتشرين في فنزويلا، لعدم ادخارهم أي جهد في دعمنا وسط هذه الأزمة الكبيرة".

وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث تنسيق عمليات الإغاثة.

وتابع: "بحثت شخصيا مع وزير الخارجية فيدان تنسيق جهود المساعدة، ونحن ممتنون للغاية لجميع أشكال الدعم التي قدمتها تركيا".

وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن وجود الفريق التركي والمعدات التي جلبها "يحظى بأهمية كبيرة".

واستطرد قائلا: "ننتظر وصول مزيد من المساعدات التركية، ونشعر دائما بمساندة الشعب التركي الشقيق إلى جانبنا. وما حدث مؤخرا يؤكد أننا بلدين وشعبين شقيقين يفهم أحدهما الآخر".

والاثنين، زار وزيرا الدفاع جوستافو جونزاليس لوبيز والخارجية إيفان جيل، فريق البحث والإنقاذ التركي الذي يواصل مهامه في ولاية لا جوايرا، عقب الزلزال.

وخلّف الزلزال المزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، حتى يوم الاثنين 1719 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.