إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن قرار استثنائي بتسريح آلاف جنود الاحتياط في غلاف غزة والضفة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار وصفته بالـ«استثنائي»، ويقضي بتسريح شامل لقوات «الدفاع المناطقي» في مختلف القطاعات، على خلفية خلافات تتعلق بالميزانيات.

وبحسب الإذاعة، فإن القرار يشمل إنهاء خدمة آلاف جنود الاحتياط في مستوطنات غلاف غزة والضفة الغربية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، دون الدفع بقوات بديلة لتحل محلهم.

وأضافت أن القرار سيؤدي إلى تقليص كبير في حجم القوات المقاتلة المنتشرة في مختلف الجبهات، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان، وذلك حسبما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار يشمل أيضا تسريح مئات من جنود الاحتياط العاملين في مقار الألوية والفرق العسكرية التي تشارك في العمليات على جبهتي غزة ولبنان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن أعباء الحرب الممتدة، وتزايد الخلافات المتعلقة بتمويل قوات الاحتياط واستمرار استدعائها منذ أشهر.