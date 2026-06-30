قطر: لم يتم تحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة إلى طهران حتى الآن

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن.

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال إن تحويل الأموال الإيرانية المجمدة سيتم التوافق عليه بين الطرفين، موضحًا أن «التركيز ينصب الآن على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب».

وأشار إلى أن «مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه تعد ملفات في غاية الأهمية»، موضحًا أن الدوحة تنسق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن.

وذكر أن «الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه»، مشددًا على أن «حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج، ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته».

وثمن المشاركة الفرنسية في تطهير مضيق هرمز من الألغام، معلنًا عن «استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز، لاحتواء المواجهات الأخيرة».