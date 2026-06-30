الشرطة الهولندية تعتقل 13 شخصا بعد اشتباكات عنيفة في لاهاي أعقبت مباراة المغرب

ألقت الشرطة القبض على 13 شخصا في مدينة لاهاي الهولندية خلال اشتباكات متفرقة بين مشجعين والشرطة، عقب إقصاء المغرب لهولندا من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوز مثير بركلات الترجيح 3 / 2 بعد التعادل 1/1.

وذكرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن عناصرها تعرضوا للرشق بالحجارة والألعاب النارية من قبل بعض المشجعين المغاربة المحتفلين، ما دفعها إلى توقيف 13 شخصا.

وأضافت أن قوات الشرطة استخدمت أيضا مدافع المياه لتفريق المشجعين الذين أغلقوا الطرق.

وانطلقت الاحتفالات بشكل عفوي في الشوارع من جانب مئات المشجعين المغاربة في عدة مدن هولندية بعد الفوز المفاجئ لمنتخبهم.

وفي أمستردام وأوترخت ولاهاي، جابت السيارات الشوارع وهي تطلق أبواقها، بينما تعالت هتافات المشجعين واحتفالاتهم بشكل واسع النطاق.