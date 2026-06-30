النائب عماد الغنيمي يطالب بصيانة الطرق بمحافظة البحيرة ويوجه نداء لوزير النقل

أشاد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بالإنجازات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع النقل والمواصلات، مهنئاً القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد "الغنيمي"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خطوط مترو الأنفاق منذ إنشائها عام 1987 تمثل شريانا أساسيا يدعم المواطن المصري، ولا سيما محدودي الدخل، مشيرا إلى الفخر بالمشروعات القومية الحديثة مثل القطار الكهربائي والمونوريل.

ودعا النائب وزارة النقل والمواصلات إلى الالتفات لما وصفها بـ "المراكز الحبيسة" أو "المراكز التي سقطت سهوا من مبادرة حياة كريمة" في بعض المحافظات.

وسلّط "الغنيمي" الضوء على أزمة طريق "إمليط - إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة، موضحاً أن العمل بدأ فيه منذ أكثر من 5 سنوات ولم ينتهِ حتى الآن، مما يتسبب في مشاكل مادية وإهدار للممتلكات العامة، فضلاً عن تأثيره السلبي الكبير على الطلاب، كونه يربط عدداً من مجالس القرى بمدينة إيتاي البارود.

كما تطرق النائب إلى معاناة مركز "شبراخيت"، مؤكدا أن جميع الطرق المؤدية إليه غير مؤهلة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

وطالب بضرورة توجيه جزء من الاتفاقيات والقروض التي يوافق عليها البرلمان لصيانة وإعادة تأهيل الطرق القديمة التابعة لوزارة النقل، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.