إسرائيل تكشف عن طموح عسكري جديد: تطوير أسلحة ليزر للهجوم من الفضاء

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن دولته تسعى لتطوير أسلحة ليزر فضائية، قائلًا خلال إحاطة مع مراسلين عسكريين: «أحد الأهداف المركزية التي وضعها رئيس الوزراء وأنا هو تجنيد أفضل العقول».

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز»، قال كاتس، إن تحقيق ذلك «سيضمن ميزة الردع والقدرة على الهجوم، والتدمير في مواجهة الأعداء ذوي الموارد الكبيرة»، بحسب تعبيره.

- الليزر الإسرائيلي.. من الأرض إلى الفضاء

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من حديثه عن سعي إسرائيل لتصبح رائدة في قدرات الهجوم من الفضاء، لكنها المرة الأولى التي يذكر فيها تحديدًا «الليزرات الفضائية».

وتمتلك إسرائيل نظام «آيرون بيم» (Iron Beam)، وهو سلاح ليزري أرضي طوّرته شركات إسرائيلية، وتسلّمه الجيش خلال العام الماضي، ليصبح أول منصة ليزر دفاعية تشغيلية في العالم.

وبحسب مزاعم الاحتلال، يتميز هذا النظام بقدرته على اعتراض الصواريخ والمسيرات وقذائف الهاون بتكلفة أقل بكثير من الأنظمة التقليدية. كما يجري العمل على مشروع لتمكين المقاتلات الجوية من إطلاق أشعة ليزر مستقبلًا.

- ادعاءات التفرد.. حقائق على الأرض

ورغم ما ذكره وزير الدفاع عن تفرد إسرائيل بهذه القدرة، تشير وقائع ميدانية إلى أن روسيا والصين سبقتاها في تنفيذ هجمات فضائية.

كما أن عدة دول تعمل على تقنيات متنوعة في هذا المجال، تشمل التشويش والإعاقة وتعطيل الأقمار الصناعية، إضافة إلى استخدام الليزر ضدها.

- أمريكا تعزز حربها الكهرومغناطيسية في الفضاء

وفي موازاة ذلك، أعلنت قوة الفضاء الأمريكية، في 8 يونيو الجاري، اعتماد نظام «ميدولاندز» المتطور للحرب الكهرومغناطيسية الفضائية، الذي صُمم لرصد قدرات الخصم وتعطيلها وتقويضها.

ويعزز النظام، الذي يشغله أفراد من «الحراس» التابعين لقيادة «ميشن دلتا 3»، قدرات الجيش الأمريكي في السيطرة على «الجبهة غير المرئية» في طيف الترددات الكهرومغناطيسية.