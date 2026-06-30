بقائي: قاليباف سيتوجه إلى الصين بصفته ممثلاً خاصاً لطهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيتوجه إلى الصين بصفته ممثلاً خاصاً لإيران، مشيراً إلى أنه سيُعلن قريباً عن تشكيلة الوفد المرافق وتفاصيل الزيارة.

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي أن طهران ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية مصالحها فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران ستواصل المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة المضيق، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

واعتبر ما وصفه بـ"عدم التزام" أمريكا ببنود مذكرة التفاهم "سيؤثر سلباً بلا شك على المسار الراهن".

إلى ذلك، قال بقائي إن إيران ستعقد ⁠محادثات مع قطر، الأربعاء، لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن.

وأضاف بقائي أن ⁠الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور ‌الرئيسية التي سيتناولها النقاش.

وأشار إلى أنه ⁠لا ‌توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب ‌الأمريكي في الأيام المقبلة.