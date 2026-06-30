طهران: بطولة كأس العالم مسيسة وتعكس حقد الإدارة الأمريكية على المنتخب الإيراني

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة القدم بأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أنها عكست حقد الإدارة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا هذا العام واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا في العالم وهي كأس العالم لكرة القدم ... لقد أظهر ذلك قمة الحقد لدى الإدارة الأمريكية، التي أعربت صراحةً عن سعادتها بإخفاق المنتخب الإيراني في التأهل، وهو ما يتعارض مع جميع ضوابط ومعايير الدولة المضيفة"، وفق وكالة سبوتنيك.

وكان مدرب المنتخب الإيراني أمير قلعة نويي، قد صرّح يوم السبت، بأن الولايات المتحدة تعاملت مع منتخب بلاده "بشكل غير عادل" خلال كأس العالم، ودعا الفيفا للتدخل مستقبلاً.

وشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة، وفق الوكالة.

وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.