رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدف إلى إلغاء منح الجنسية تلقائيا بالميلاد لأطفال المهاجرين غير النظاميين وحاملي التأشيرات المؤقتة.

وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه رئيسا العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبا.

وتركز الجدل في القضية المعروفة باسم "ترامب ضد باربرا" على تعديل الدستور الرابع عشر، الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أمريكيون"، بينما ترى إدارة ترامب أن التعديل يخص حقوق العبيد المحررين بعد الحرب الأهلية (1861-1865)، وليس أبناء المهاجرين غير القانونيين أو الزائرين المؤقتين، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

وتنص السياسة التنفيذية التي وقعها ترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يحصلوا تلقائيا على الجنسية، معتبرة أن منح الجنسية بهذه الطريقة يشجع الهجرة غير الشرعية و"سياحة الولادة".