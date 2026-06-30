وزير الأمن الداخلي الأمريكي: رقصت وغنيت احتفالا بخروج إيران من المونديال

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين إنه احتفل بخروج المنتخب الإيراني من كأس العالم لكرة القدم 2026، فيما اعتبر مسؤول في الاتحاد الإيراني أن تصريحاته تعكس "عدائية" الولايات المتحدة تجاه بلاده.

وقال مولين للصحفيين الاثنين إنه "رقص فرحا وغنى أغنية أو اثنتين" احتفالا بخروج المنتخب الإيراني من الدور الأول للمونديال، وفق صحيفة "ذا أتليتيك" الأمريكية، الثلاثاء.

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية عندما تمكنا من سحب تأشيراتهم وقلنا لهم إن بإمكانهم مغادرة الأراضي الأمريكية".

وتابع: "لم يكن هناك فريق واحد اضطررنا لقضاء وقت أطول في التعامل معه أكثر من إيران".

وردا على ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، للصحيفة، لم تسمه، إن "الإيرانيين اعتادوا سوء معاملة المسؤولين الأمريكيين وأكاذيبهم، لذلك لا أحد في إيران متفاجئ من هذه التصريحات العدائية".

وأضاف أن تصريحات مولين "تظهر مرة أخرى أن المسؤولين الأمريكيين لا يلتزمون بالقانون الدولي أو المبادئ المتوقعة من دولة مضيفة قادرة على تنظيم حدث رياضي عالمي".

وتابع: "احتفاله العلني بإقصاء إيران يكشف عنه أكثر مما يكشف عن فريقنا، ويعكس مستوى من التفاهة، لا يتسامح حتى مع وجود فريق كرة قدم يتنافس على أكبر مسرح في العالم".

وأشار إلى أن ما صدر عن المسؤول الأمريكي "ليس مستغربا"، في إشارة إلى التوتر القائم بين البلدين.

وودع المنتخب الإيراني منافسات كأس العالم من الدور الأول، بعدما فشل في التأهل عن المجموعة السابعة بفارق الأهداف، إثر إلغاء هدف سجله شجاعي خليل زاده أمام مصر بداعي التسلل، قبل أن يتأكد خروجه عقب تعادل الجزائر والنمسا بنتيجة 3-3.

وكان مدرب المنتخب الإيراني أمير قلينوي قد وصف فريقه بأنه "الأكثر تعرضا للاضطهاد" في البطولة، في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وشهدت مشاركة المنتخب الإيراني قيودا على تنقلاته داخل الولايات المتحدة، إذ نُقل مقر تدريباته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، ولم يسمح له بدخول الولايات المتحدة إلا قبيل مبارياته، مع إلزامه بمغادرتها عقب انتهائها بموجب شروط التأشيرات.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.