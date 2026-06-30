المحكمة العليا الأمريكية تؤيد منع المتحولين جنسيا من المشاركة في المنافسات الرياضية النسائية بالمدارس

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكمًا يسمح للولايات بمنع الطلاب المتحولين جنسيًا من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية بالمدارس.

وذكرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن هذا الحكم يمثل أحدث حلقة في سلسلة من الأحكام غير المواتية للمتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات السياسية في الولايات ذات الأغلبية المحافظة، والتي ازدادت حدتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأيدت المحكمة العليا شرعية قانونين في ولايتي فرجينيا الغربية وأيداهو، يحظران على الرياضيين المتحولين جنسيًا المشاركة في الفرق الرياضية النسائية.

ويؤثر هذا الحكم بشكل مباشر في هاتين الولايتين، إلا أن آثاره تمتد إلى 25 ولاية أخرى تبنت قيودًا مماثلة، فضلًا عن الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية المدرسية والجامعية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في المنافسات الرياضية، إذ أيد ترامب حظر مشاركتهم في الرياضات النسائية على مستوى الولايات، وذلك في إطار رد فعل سياسي وطني أوسع تجاه توسيع حقوق المتحولين جنسيًا.

وفي العام الماضي، أصدر ترامب توجيهًا إلى الوكالات الفيدرالية بتعليق تمويل المدارس التي تسمح للرياضيين المتحولين جنسيًا بالمشاركة في الفرق الرياضية النسائية.