أردوغان: لا نكترث لافتراءات إسرائيل الملطخة أيديها بدماء الأبرياء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده لا تعير أي اهتمام لافتراءات إسرائيل، التي وصفها بأنها "ملطخة أيديها بدماء الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة".

وفي خطاب متلفز عقب اجتماع الحكومة، قال أردوغان: "لا نعير أدنى اهتمام للافتراءات المتعلقة ببلدنا من قبل شبكة الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء 75 ألف فلسطيني بريء من غزة، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "في تاريخنا المجيد الممتد لآلاف السنين، لا يوجد سوى العدل والرحمة ومدّ يد العون لكل المظلومين، دون النظر إلى دينهم أو أصولهم أو هويتهم".

وأردف: "في تاريخنا، توجد فضيلة إيواء الفارين من الاضطهاد النازي، وهذا الأمر يعرفه جيداً أولئك الذين يوجهون إلى تركيا اتهامات باطلة للتغطية على وحشيتهم في غزة".

وفيما يتعلق بكارثة الزلزال المزدوج في فنزويلا، أكد أردوغان أن تركيا ستسخر كل إمكاناتها لدعم الشعب الفنزويلي الصديق والشقيق عقب الكارثة.

ومن جهة أخرى، ثمّن الرئيس أردوغان بقاء معدل البطالة في تركيا عند مستوى الآحاد على مدار 37 شهراً، في فترة يشهد فيها العالم عواصف من الأزمات.