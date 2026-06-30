المنظمة البحرية الدولية: ننتظر موقفا إيرانيا للسماح لنا بإخراج السفن

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قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، اليوم، إن مضيق هرمز ممر دولي، ومن حق جميع السفن العبور من خلاله.

وأضاف دومينجيز، في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية: لا نعترض على إمكانية استخدام مسارين عبر مضيق هرمز.

وتابع: تم إبلاغنا أن الممرات التي قدمناها ليست آمنة.

وأكد، أنه تم اقتراح خيار نزع الألغام في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، مضيفاً: أبلغنا الجميع بالخطوات التي اتخذناها لإقامة مسارات لإخراج السفن.

وأضاف: علقنا إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز بعد الهجوم على ناقلة نفط.

وأردف، "ننتظر موقفا إيرانيا بعد الهجوم للسماح لنا بإخراج السفن من هرمز". وتابع: لا توجد مبادئ تسمح لأي بلد بفرض رسوم على مضيق للملاحة الدولية.