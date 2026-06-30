المنظمة البحرية الدولية: ننتظر موقفا إيرانيا للسماح لنا بإخراج السفن

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، اليوم، إن مضيق هرمز ممر دولي، ومن حق جميع السفن العبور من خلاله.
وأضاف دومينجيز، في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية: لا نعترض على إمكانية استخدام مسارين عبر مضيق هرمز.
وتابع: تم إبلاغنا أن الممرات التي قدمناها ليست آمنة.
وأكد، أنه تم اقتراح خيار نزع الألغام في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، مضيفاً: أبلغنا الجميع بالخطوات التي اتخذناها لإقامة مسارات لإخراج السفن.
وأضاف: علقنا إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز بعد الهجوم على ناقلة نفط.
وأردف، "ننتظر موقفا إيرانيا بعد الهجوم للسماح لنا بإخراج السفن من هرمز". وتابع: لا توجد مبادئ تسمح لأي بلد بفرض رسوم على مضيق للملاحة الدولية.