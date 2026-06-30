الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 219 ألف شخص من كردفان خلال 8 أشهر

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 219 ألف شخص من منطقة كردفان في السودان خلال ثمانية أشهر، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وأفادت المنظمة، في بيان، بأنه تم تسجيل 219 ألفا و319 نازحا من ولايات كردفان الثلاث (شمال كردفان، وجنوب كردفان، وغرب كردفان)، خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وحتى 23 يونيو الجاري.

وأوضحت أن هؤلاء النازحين توزعوا على 1012 موقعا و89 محلية ضمن 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

ولفتت إلى أن العاصمة الخرطوم استقبلت العدد الأكبر من النازحين بواقع أكثر من 75 ألف شخص، تليها ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد بأكثر من 39 ألف نازح.

وأشارت المنظمة إلى أن ولايات كردفان تشهد ارتفاعا حادا في أعداد النازحين جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بسبب خلاف حول دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة تُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إضافة إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.