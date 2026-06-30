التلفزيون الإيراني ينفي استقالة وزير النفط محسن باك نجاد

نفى التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، ما تردد بشأن استقالة وزير النفط محسن باك نجاد.

وقال التلفزيون الإيراني، في نبأ عاجل: «بعد انتشار شائعات على الإنترنت حول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، أكد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطلع في الوزارة، أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الحكومة تنفيها».

وفي سياق منفصل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عقد المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في الدوحة، مؤكدًا أنهما سيجتمعان فقط مع الوسطاء القطريين لبحث المفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بعد تضارب في المعطيات بشأن إمكانية عقد لقاء مباشر مع الجانب الإيراني.

وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، أوضح الأنصاري، في تصريح صحفي، أن مبلغ 6 مليارات دولار لا يزال مجمدًا ولم يُنقل إلى إيران، مبينًا أن البت في هذا الملف سيظل رهينًا بمسار المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وأن أي خطوة في هذا الشأن لن تتم إلا بتوافق الطرفين.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكد، الاثنين، أنه سيتم الإفراج قريبًا عن 6 مليارات دولار، تمثل نصف الأموال الإيرانية المجمدة، والمقدرة بنحو 12 مليار دولار.