الأمم المتحدة: 189 مبنى منهار إثر زلزال فنزويلا المزدوج

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين كارلوتا وولف، إن الزلزل المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الحالي، أسفر عن انهيار 189 مبنى، وتضرر أو انهيار جزئي لـ666 مبنى.

وأوضحت وولف، خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، أن هذه الأرقام تعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المناطق الأكثر تضررا.

وذكرت أن الاحتياجات الإنسانية والمتعلقة بالحماية في فنزويلا شهدت ارتفاعا حادا عقب الزلزالين.

ولفتت وولف إلى أن ولاية لا غوايرا الأكثر تضررا تشهد نقصا واسعا في الغذاء، مع تعطل في الخدمات الأساسية وانقطاع كبير في الاتصالات، مشيرة إلى أن صعوبة الوصول إلى المساعدات أدت إلى تصاعد التوتر داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية في فنزويلا أكدت مصرع 1719 شخصا وإصابة 5034 على الأقل، إلى جانب 15 ألفا و866 شخصا متضررا جراء الزلزالين.

وتطرقت وولف إلى الأضرار في الأبنية، مضيفة: "انهار 189 مبنى وتضرر أو انهار جزئيا 666 مبنى، والمفوضية تحتاج إلى نحو 14.85 مليون دولار خلال ستة أشهر لدعم 30 ألف شخص متضرر، عبر المأوى المؤقت والمواد الإغاثية الأساسية وخدمات الحماية".

وفي 24 يونيو الجاري ضرب فنزويلا زلزال مزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، مخلفا حتى الاثنين 1719 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.