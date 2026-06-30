قال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، إنَّ ثورة 30 يونيو التي تحلها ذكراها اليوم تختلف عن أي ثورات أو تجمعات أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ثورة 30 يونيو اندلعت لاسترداد وطن تعرض للاختطاف، مؤكدا أن هذا الخروج الشعبي الكبير لم يكن فقط ضد آلية حكم أو أسلوب حكم لكن الأمر كان لاسترداد الوطن من محاولات اختطافها تحت دعاوى الخلافة وغيرها.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو تصدت لمشروع تخريبي يقوم على القتل والهدم وضرب الاقتصاد الوطني، مثمنًا أن قيادة الجيش بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت عندما كان وزيرا للدفاع تحركت من منطلق وطني لتلبية مطالب الشعب.

وشدد على أن التفويض الشعبي الذي قُدِّم آنذاك لا يزال قائمًا، مؤكدا أن الدولة نجحت في القضاء الإرهاب المادي لكنها تتعرض لإرهاب معنوي وفكري نتيجة انتشار الشائعات والأكاذيب عبر المنصات الإلكترونية.

ووجه رسالة للرئيس السيسي بأن هذا التفويض الشعبي لا يزال قائمًا ولم ينتهِ بعد، لا سيما أن الدولة تتعرض لمشكلات وتحديات في خضم الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكد أن هذه التحديات أثرت على الوضع في مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحًا أن الظروف الدولية أثارت تحديات وكذلك الأمر فيما يخص مشروعات التنمية وهي تحدٍ كبير تواصل الدولة المضي قدمًا فيه في ظل زيادة عدد السكان.