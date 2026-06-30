قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل في إطار شراكة وتنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد على مدار العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار "عبد الغني"، عبر برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشبكة القومية للكهرباء حققت نجاحًا غير مسبوق خلال صيف العام الماضي، مشيرًا إلى أن اجتماعًا عُقد أمس بين وزيري الكهرباء والبترول، بحضور فرق العمل المشتركة، لمتابعة إجراءات تأمين الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة عمل مستمرة منذ عامين تستهدف خفض معدلات استهلاك الوقود لإنتاج كل كيلووات في الساعة، من خلال برامج الصيانة الدورية، وتغيير أنماط التشغيل بالاعتماد على المحطات الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للوقود، مع متابعة لحظية من المركز القومي للتحكم ومراكز التحكم الإقليمية؛ بما يسهم في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وتطرق إلى الطاقة المتجددة، كاشفًا أن الشبكة القومية تضم حاليًا 3 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، ونحو 3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، واصفًا هذه الكمية بالضخمة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء ستصل إلى نحو 17.5% خلال عام 2026.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن إدخال مشروعات جديدة إلى الشبكة خلال عام 2026، تشمل إضافة 2200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بجانب أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والتي تم إدخالها لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية خلال العام الماضي، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنه من المقرر دخول قدرات تخزين جديدة تصل إلى 1300 ميجاوات خلال الفترة المقبلة.