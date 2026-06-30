العراق: نجدد التزامنا بالقرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بكل القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت.

وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وأشار حسين، إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".

وأضاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت برفض الحرب وتوسعها، ويرفض الهجمات التي تطال دول الخليج، كما يرفض الحرب على إيران".

ولفت وزير الخارجية العراقي، إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".

وأوضح فؤاد حسين، أن "اتجاه الحكومة يتمثل في التنمية وبناء الاقتصاد العراقي، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون استثمار يحتاج إلى الخبرات"، منوها أن "العراق يعول على الدول الخليجية في هذا الجانب، ويرحب بالشركات الخليجية للاستثمار في البلاد".