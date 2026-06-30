الجيش السوداني: تدمير 224 مركبة قتالية لـ الدعم السريع خلال أسبوعين

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تدمير دبابتين و224 مركبة قتالية، والاستيلاء على 36 أخرى تابعة لـ"قوات الدعم السريع"، خلال أسبوعين من العمليات العسكرية في ثلاثة محاور قتالية.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته والقوات المساندة نفذت، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى الثلاثاء، عمليات نوعية في عدد من محاور القتال، حققت خلالها "نجاحات متواصلة" وألحقت خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير 224 مركبة قتالية، والاستيلاء على 36 أخرى، وإسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية، وتدمير دبابتين، و10 شاحنات محملة بالعتاد والوقود، إضافة إلى تدمير مخزنين للذخيرة ومستودعين للوقود.

وأوضح البيان أنه في محور دارفور، نفذت قوات الجيش والقوات المساندة عمليات نوعية، تمكنت خلالها من إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية شمال مدينة الطويشة.

كما نفذت القوات، وفق البيان، عملية عسكرية في مدينة كلبس والمناطق المحيطة بها بولاية غرب دارفور، أسفرت عن دحر قوات الدعم السريع وإجبارها على التراجع، وتدمير عدد من مركباتها القتالية، وإلحاق خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي محور كردفان، ذكر الجيش أن قواته واصلت عمليات التمشيط والتأمين في شمال كردفان، وتمكنت من تدمير شاحنة محملة بالعتاد العسكري، إلى جانب القضاء على عناصر من قوات الدعم السريع في ولاية جنوب كردفان وتأمين المناطق المستهدفة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش والقوات المساندة سيطرت على منطقتي سركم ومقجة بولاية النيل الأزرق، عقب معارك وصفها بـ"الحاسمة"، قال إنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الدعم السريع، فضلاً عن تدمير عدد من مركباتها القتالية.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من "قوات الدعم السريع" بشأن ما أورده بيان الجيش.

وتشهد ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق منذ أشهر اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، وسط تفاقم موجات النزوح.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" على الولايات الخمس في إقليم دارفور، باستثناء أجزاء من ولاية شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الـ13 الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش و"قوات الدعم السريع" اندلعت على خلفية خلافات بشأن دمج القوات في المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.