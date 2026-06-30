المغرب يرفع إنذار حرائق الغابات إلى الأحمر في 20 إقليما

دعا المغرب، الثلاثاء، سكان المناطق المجاورة للغابات في 20 إقليماً من أصل 75 إلى توخي الحيطة والحذر، اعتباراً من غد الأربعاء وحتى 8 يوليو المقبل، بعد رفع مستوى خطورة اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى المعروف بـ"الأحمر".

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتتعرض سنوياً لحرائق تتفاوت في شدتها بحسب الظروف المناخية والسلوك البشري.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب (حكومية)، في بيان، إن "هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات 20 إقليماً".

وبحسب الوكالة، تشمل هذه الأقاليم: الرباط، وسلا، والصخيرات–تمارة، وسيدي سليمان، والصويرة (غرب)، وأكادير إدا أوتانان، وتارودانت (وسط).

كما تشمل أيضاً أقاليم: القنيطرة، وسيدي قاسم، والخميسات، وفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وطنجة–أصيلة، وتازة، وتاونات، وإفران، وصفرو، ومكناس، والحاجب (شمال).

ودعت الوكالة المواطنين في المناطق المجاورة للمجالات الغابوية، والعاملين بها، وكذلك المصطافين والزوار، إلى توخي الحيطة والحذر.

وأوضحت أن هناك "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق غابات" في 12 إقليماً، تشمل الحسيمة، وشفشاون، وتطوان، والمضيق–الفنيدق، وبركان، والناظور، وأزيلال، وبني ملال، والخنيفرة (شمال)، وبنسليمان، والدار البيضاء، والمحمدية (وسط).

ودعت المواطنين إلى التبليغ الفوري للسلطات المحلية في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتجنب أي نشاط قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

ويعتمد المغرب نظام إنذار مبكر لتقييم خطر حرائق الغابات، تديره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويصدر بشكل دوري بناءً على الظروف المناخية وحالة الغطاء النباتي.

ويشير التحذير بالمستوى الأحمر إلى خطورة قصوى لاندلاع الحرائق، فيما يعبر المستوى البرتقالي عن خطورة مرتفعة، بما يستدعي تعزيز الحيطة وتجنب أي نشاط قد يتسبب في اشتعال النيران.

وتصدر الوكالة هذه التحذيرات بشكل خاص خلال فصل الصيف، بينما تبقى المستويات الأقل خطورة (الأصفر والأخضر) ضمن النظام الداخلي دون إعلان عام.

وفي عام 2025، أتت الحرائق على نحو 1728 هكتاراً من الغابات بالمملكة، وشكلت الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

ويعادل الهكتار 10 آلاف متر مربع.

ويأتي رفع التحذير من خطر اندلاع حرائق الغابات بالتزامن مع نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب بشأن موجة حر، اعتباراً من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، قد تصل إلى 46 درجة في بعض مناطق البلاد.