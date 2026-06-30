الأونروا: نحتاج مئات الملايين من الدولارات لمواصلة مهامنا العام المقبل

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن ميزانية الوكالة تبلغ نحو 750 مليون دولار، وقد استطاعت الوكالة، عبر إجراءات عديدة اتخذتها، أن تخفض حجم العجز، إذ كان يبلغ نحو 200 مليون دولار حتى نهاية هذا العام، لكنه انخفض الآن إلى 100 مليون دولار.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ما يحدث كل عام هو أننا نبدأ العام الجديد ونحن محملون بالتزامات وديون من العام السابق، مثل العطاءات، والمناقصات، والالتزامات الخاصة ببرامج الأمم المتحدة، ومنها البرنامج المعروف باسم "سارف"، إلى جانب تأجيل سداد بعض المستحقات والعطاءات، وما إلى ذلك.

وتابع: "لكن أهمية هذا العام تكمن في أن الأمر يتعلق بالرواتب، فهناك 30 ألف موظف يعملون لدى الأونروا، ومعظمهم من الفلسطينيين، ويجب دفع رواتبهم، وإلا، فما الحل؟ في الحقيقة، لا توجد أمامنا حلول أخرى".

وواصل: "بالتأكيد، نحن بحاجة إلى مبالغ أكبر بكثير، وإلى مئات الملايين من الدولارات، من أجل استكمال عملياتنا خلال العام المقبل، وبالنسبة لنا، كمنظمة أممية، فإن الاستعداد للسنة المالية الجديدة يبدأ عمليًا بعد هذا المؤتمر، حيث نبدأ بعدها مباشرة في الحديث عن ميزانية عام 2027".