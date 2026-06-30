أعلن نادي أيه سي ميلان الإيطالي، تعاقده مع جونسالو راموس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من أيه سي ميلان: "يعلن النادي عن ضم جونسالو راموس من نادي باريس سان جيرمان، حيث وقّع المهاجم البرتغالي عقدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2031".

ووُلد جونسالو راموس في أولهاو في 20 يونيو 2001، وصقل موهبته في أكاديميات الشباب لناديي أولهانينسي وبنفيكا، حيث تدرّج في صفوفهما قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية عام 2019.

وخاض راموس أكثر من 100 مباراة مع بنفيكا، مسجلاً 41 هدفًا، ليصبح أحد أبرز المواهب الواعدة في البرتغال، وساهم في فوز النادي بلقب الدوري البرتغالي الممتاز في موسم 2022/23.

وفي صيف 2023، انضم إلى باريس سان جيرمان، الذي فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأسين فرنسيين، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر المحلي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، مسجلًا 45 هدفًا في 131 مباراة.

وأصبح جونسالو راموس لاعبًا أساسيًا في صفوف منتخب البرتغال، منذ ظهوره الأول الأول في نوفمبر 2022، حيث مثّل بلاده في نسختين من كأس العالم، وساهم في فوز البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية في موسم 2024/2025.