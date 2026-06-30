بيكفورد: توخيل يزرع الثقة في لاعبي إنجلترا

أكد جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، أنه لا شك لديه في أن اللاعبين سيكونون مستعدين للذهاب إلى الحرب، من أجل المدرب توماس توخيل، عندما يواجهون منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أنه بعد الفوز على بنما 2 / صفر في نيوجيرسي وحسم صدارة المجموعة الثانية عشرة، يدخل منتخب إنجلترا الأدوار الإقصائية وهو يسعى لمواصلة مشواره نحو التتويج بأول لقب منذ عام 1966.

وكان بيكفورد، الذي شارك مع المنتخب في نهائيين متتاليين لبطولة أمم أوروبا تحت قيادة جاريث ساوثجيت، من أبرز المدافعين عن قدرة إنجلترا على الفوز بلقب كبير من حيث الجودة والعقلية.

وعند سؤاله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية عن الاختلاف هذه المرة، قال حارس إيفرتون: "الثقة، والتماسك، أعتقد أننا امتلكنا ذلك من قبل، لكن المدرب يزرع هذه الثقة فينا".

وأضاف: "الاجتماعات التي يعقدها معنا المدرب، تجعلك تشعر وكأنك مستعد للذهاب إلى الحرب، هو يمنحك هذه الثقة، هناك اجتماعات تكتيكية مختلفة يعقدها، وتشعر حينها أن الوقت قد حان للانطلاق".

وأتم جوردان بيكفورد تصريحاته قائلًا: "كلنا نريد نفس الهدف، نريد النهاية ذاتها، وهذه المجموعة التي اختارها المدرب جميعها في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة وفي أفضل مراحلها المهنية".