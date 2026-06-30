أتلتيكو مدريد يضم جريمالدو رسميا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تعاقده مع أليخاندرو جريمالدو، لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من أتلتيكو مدريد: "ينضم الظهير الأيسر الدولي الإسباني، المشارك حاليًا في كأس العالم 2026، إلى نادينا قادمًا من باير ليفركوزن".

وأوضح النادي الإسباني أنه قد توصل مع باير ليفركوزن إلى اتفاق رسمي، يسمح بانتقال أليخاندرو جريمالدو، الذي وقّع عقدًا مع الروخي بلانكوس حتى 30 يونيو 2030.

وأشار النادي إلى أن جريمالدو يعد ظهيرًا أيسرًا متعدد الاستخدامات، حيث يُمكنه اللعب أيضًا كظهير جناح، ولاعب وسط، وحتى صانع ألعاب، حيث يتميز بمهاراته الفنية العالية ورؤيته الثاقبة للساحة، مما يُتيح له المساهمة بفعالية في الهجوم من خلال التسجيل وصناعة الأهداف بسهولة.

ووُلد جريمالدو في 20 سبتمبر 1995 في فالنسيا، وتدرّج في صفوف الناشئين في أتلتيكو فالبونينسي، ومنه إلى فالنسيا، ثم برشلونة، قبل أن ينضم إلى بنفيكا قادمًا من فريق برشلونة الرديف في ديسمبر 2015.

وخلال سبعة مواسم ونصف قضاها مع نادي بنفيكا، شارك جريمالدو في 303 مباريات، مسجلًا 27 هدفًا ومقدمًا 66 تمريرة حاسمة، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر، ولقب واحد في كأس البرتغال، ولقب واحد في كأس الدوري البرتغالي.

وفي صيف عام 2023، انضم إلى باير ليفركوزن، حيث شارك في 145 مباراة، وسجل 30 هدفًا وصنع 45 هدفًا مع الفريق، كما كان لاعبًا أساسيًا في ثنائية التتويج بالدوري والكأس التاريخية للفريق الألماني في موسم 2013/24، وهو الموسم الذي شهد أيضًا وصولهم إلى نهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى فوزهم بكأس السوبر الألماني في بداية الموسم التالي.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل أليخاندرو جريمالدو منتخب إسبانيا في مختلف الفئات السنية، وفاز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا عام 2012، وهو إنجاز أهّله للمشاركة لأول مرة مع المنتخب الأول في 16 نوفمبر 2013، وجاءت هذه المشاركة في فوز إسبانيا 3-1 على قبرص في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وهي البطولة التي شارك فيها وفاز بها أيضًا قبل عامين.