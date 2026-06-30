الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني وانج يي دعا خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وانج: "لا يزال وقف إطلاق النار الحالي هشا، لكن الحوار أفضل من القتال، والتفاوض أفضل من المواجهة"، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف أن بكين مستعدة للعمل مع السعودية لتهدئة حدة التوتر في المنطقة وتعزيز السلام الدائم.
وفي وقت سابق اليوم، قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب سيزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه لن يكون هناك اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران.