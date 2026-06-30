السويد: التهديد الروسي سيستمر على الأرجح حتى بعد رحيل بوتين

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السويدي، توماس نيلسون، إن النظام الروسي من المرجح أن يظل يشكل تهديدا لجيرانه لفترة طويلة حتى بعد انتهاء فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف نيلسون، في مقابلة، "لا نعتقد أن هذه الأزمة مؤقتة، فقد اختارت روسيا مسارها، ولا سبيل للعودة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نيلسون، متحدثا على متن سفينة عسكرية سويدية راسية قبالة جزيرة جوتلاند ببحر البلطيق، "نحن في مواجهة استراتيجية عميقة وبنيوية ومستمرة لا يمكننا تجاهلها".

وتشير هذه التصريحات إلى أن أحدث أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحمل نظرة متشائمة للغاية بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا، وذلك بعد مرور عامين على انضمام السويد إلى الحلف العسكري.

وكانت الدولة الإسكندنافية قد استضافت الشهر الماضي اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو، دعت خلاله إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على موسكو بهدف تقليص عائداتها من صادرات الطاقة.