بريطانيا ترفع ميزانيتها الدفاعية إلى 300 مليار إسترليني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بريطانيا ستنفق حوالي 300 مليار جنيه إسترليني (387 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر: «علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد، والحفاظ على أمن بلادنا، واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية».

وأوضح ستارمر الذي يغادر منصبه الشهر المقبل، أن الميزانية الإجمالية للدفاع ستزداد بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل إلى حوالي 300 مليار.

وقال في كلمته: «اتخذت العام الماضي قرارا يصب في المصلحة الوطنية، بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المساعدات وتوجيهها نحو الدفاع، وحققت أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة».

ولفت إلى أن الحكومة تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل أكبر، مشيرا إلى «تمويل إضافي بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر القطاعات الحكومية كافة».

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق، بأن الخطة تخصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6,6 مليار دولار) للطائرات المسيرة وللأنظمة الذاتية القيادة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من يوليو.

وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.

واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز، بعدم توفير الموارد الكافية «للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة».

كذلك، أعرب العديد من المسئولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أمريكية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.

وتعهدت بريطانيا على غرار سائر دول الحلف الأطلسي، زيادة ميزانيتها العسكرية إلى 3,5% من ناتجها الداخلي الإجمالي بحلول 2035، بعد مطالبة واشنطن المتكررة للحلفاء بزيادة إنفاقهم العسكري.

ويأمل ستارمر أن تصبح خطة الإنفاق الدفاعي من ركائز إرثه السياسي، ووصفها في بيان أصدره في وقت متأخر الإثنين بأنها «استثمار يغيّر قواعد اللعبة».

وأضاف: «هذا الاستثمار الحاسم سيعزز قواتنا المسلحة برا وبحرا وجوا، من خلال ضمان امتلاك عسكريينا القدرات الفائقة التطور الضرورية، لردع التهديدات الناشئة وضمان أمن الشعب البريطاني».

وسلطت الحربان في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط الضوء على دور المسيرات والروبوتات القتالية في النزاعات، حيث يجري استخدامها بصورة مكثفة.