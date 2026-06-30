الخارجية الإيرانية: لا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لا تخطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، أضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن محادثات الدوحة ستتناول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وستعقد مع الوفد القطري.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تعهدت صراحةً بإنهاء الحرب في لبنان، وعليها الوفاء بهذا التعهد»، قائلًا إن تنفيذ إيران لالتزاماتها مرهون بالتزام الطرف الآخر.

وأكمل: «يُحدد نص مذكرة التفاهم بوضوح ودقة التزامات كلا الطرفين. والولايات المتحدة، بصفتها الطرف الآخر في الاتفاقية، مسئولة عن وقف الكيان الصهيوني في لبنان».

وذكر أن «الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخرًا ما هي إلا غطاء آخر لأعمال إسرائيل، مثل احتلال فلسطين ولبنان».

ونوه أن «التصرفات الإسرائيلية تُعد انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن الإقليمي»، مشددًا على أهمية «محاسبة الأطراف الداعمة لهذا الكيان، كالولايات المتحدة، على أفعاله».

وحذر من أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ستواجه عراقيل، طالما استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التفاهم بشكل متكرر.

واستطرد: «لن يبقى أي إجراء أمريكي دون رد، وقواتنا أثبتت أنها سترد على أي اعتداء بشكل صارم وفوري».