برشلونة يضع إيزاك ضمن خياراته الهجومية

دخل المهاجم السويدي إيزاك دائرة اهتمامات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار بحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن ليفربول لا يعتزم التفريط في لاعبه، ويتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لتقارير صحفية، يراقب برشلونة الوضع الحالي لإيزاك، مستفيدًا من تراجع قيمته السوقية بعد الموسم الماضي الذي تأثر بالإصابات، رغم تألقه اللافت مع منتخب السويد في بطولة كأس العالم 2026.

ويقدم المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا مستويات مميزة مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف، ليساهم في تأهل السويد إلى دور الـ32، حيث تنتظرها مواجهة قوية أمام فرنسا.

وكان إيزاك قد أصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم البريطانية عندما انضم إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر الماضي، لكنه عانى من سلسلة إصابات حدّت من مشاركاته، لينهي موسمه الأول مع "الريدز" برصيد أربعة أهداف وتمريره حاسمة واحدة.

وأشارت صحيفتا "موندو ديبورتيفو" و"ديلي ميل" إلى أن برشلونة يرى أن تراجع أرقام اللاعب في الموسم الماضي قد يجعل التعاقد معه أكثر واقعية من الناحية المالية.

ولا يقتصر اهتمام برشلونة على إيزاك فقط، إذ يضع النادي أيضًا الثنائي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، وجوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، ضمن قائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، الذي انتقل رسميًا إلى شيكاجو فاير.

ورغم ذلك، يدرك مسؤولو برشلونة أن التعاقد مع أي من الأسماء الثلاثة سيكون بالغ الصعوبة، في ظل تمسك أنديتهم ببقائهم وعدم وجود نية لبيعهم خلال سوق الانتقالات الصيفية.

كما يبدو رحيل إيزاك عن ليفربول مستبعدًا للغاية، خاصة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2031، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا، بالإضافة إلى رغبة المدير الفني الجديد أرني إيراولا في الحفاظ على خدمات اللاعب بعد تألقه في كأس العالم، استعدادًا للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.