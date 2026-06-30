النواب يوافق على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) "المركز الدولي للأسماك".

واستعرض السيد القصير، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) "المركز الدولي للأسماك"، بهدف تجديد الاتفاقية لمدة 25 عامًا إضافية.

وأكد القصير في كلمته أمام الجلسة العامة، أن تجديد استضافة المركز يمثل خطوة استراتيجية لدعم البحث العلمي وتطوير قطاع الثروة السمكية في مصر ومنطقتي غرب آسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن التعاون مع المركز منذ عام 1997 بقرية العباسة بمحافظة الشرقية، ساهم بشكل ملموس في تطوير نظم الاستزراع السمكي، وإعداد الكوادر الفنية، وزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة، أن أحكام الاتفاقية تضمن استمرار المركز في تقديم البرامج التدريبية والإرشادية، لا سيما برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي، فضلًا عن إجراء بحوث لتوفير أعلاف محلية مستدامة، واستخدام تقنيات استزراع حديثة وموفرة للمياه تعتمد على الطاقة المتجددة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأضاف أن الاتفاقية تنظم الالتزامات المتبادلة، حيث تمنح مصر المركز وفريقه من غير المصريين مزايا وإعفاءات جمركية وضريبية لتسهيل مهامه البحثية، مع التأكيد الكامل على صون حرمة مباني المركز والالتزام بالسيادة والقوانين المصرية، فضلًا عن تخصيص مقعد لمصر في مجلس أمناء المركز الدولي.