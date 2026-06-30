البورصة تعاود الصعود بمكاسب ملحوظة

عاودت البورصة المصرية الصعود، اليوم الثلاثاء، محققة مكاسب ملحوظة، لم تنتشلها من المنطقة الحمراء فقط، بل رفعتها أيضا أعلى مستوى 50 ألف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.33%، ليصل إلى مستوى 50487.96 نقطة.

وكان هبوط الأسهم بصورة ملحوظة خلال الجلسات الماضية محفزا لإعادة الشراء، بعد أن أصبحت أسعارها مغرية.

وواصلت البورصة المصرية تكبد الخسائر أمس الاثنين، وهبط مؤشرها الرئيسي مجددا دون مستوى 50 ألف نقطة، بعد استقرار أعلى هذا المستوى مدة طويلة نسبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.03%، ليصل إلى مستوى 49825.58 نقطة.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بصورة حادة في نهاية تعاملات الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 2.14%، ليصل إلى مستوى 50344.37 نقطة.

وكان باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفني والاستراتيجي بشركة العربية أون لاين، قد أرجع ذلك -خلال حديث لـ"الشروق"- إلى ضغوط بيعية على سوق المال، بسبب تخارج مؤسسات أجنبية وعربية منذ عدة جلسات، إضافة إلى بيع المؤسسات المحلية جزءا من محافظها.

لكنه أشار إلى أنه، في المقابل، يشتري الأفراد بصورة مكثفة في السوق حاليا، وقال: "إن ما يحدث شيء صحي للمستثمر الفرد، وليس للمضارب، والوضع مطمئن في السوق".

وأوضح أن تخارج المؤسسات العربية والأجنبية عوضه دخول المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية.

وصعدت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام إلى أكثر من 20%، مسجلة 20.7%، مقابل 19.12% أمس.